SEO新書出版~SEO超入門。
這本SEO書籍專門為入門者量身訂做，也適合進階者當成工具書。包含八個章節，以及兩個附錄。
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網站排名的秘密：最多人想知道的SEO關鍵問答，這是2013年底即將出版的SEO書籍。
2013年的中文書籍幾乎看不到SEO書籍，原因是甚麼？不知道。
可能的原因大概是因為許多人都認為SEO已經可以被某某某取代了吧。
這個某某某可能是社交網路，也可能是其他的各種行銷。
所以這本「網站排名的秘密：最多人想知道的SEO關鍵問答」也許可以讓大家重新審視到底SEO應該何去何從。讓你更清楚的知道，網站排名到底是怎麼一回事。
搜尋引擎行銷(SEM)指的是藉由搜尋引擎的作用而達成的行銷活動，搜尋引擎優化(SEO)指的是透過調整自己網站而讓自然搜尋排名提升的行為。這兩個操作有何不同呢?
Google在今年收購了22家公司，各是: eBook Technologies、SayNow、fflick、Zynamics、BeatThatQuote、Next New Networks、Green Parrot Pictures、PushLife、TalkBin、Sparkbuy、PostRank、Admeld、SageTV、Punchd、Fridge、PittPatt、Dealmap、Motorola Mobility、Zave Networks、Zagat、DailyDeal、SocialGrapple。
近十年來的收購紀錄中，最貴的前十名如下:
Ｙandex是俄國的搜尋引擎的第一把交椅，Blekko是一家小型的社交型搜尋引擎，Yandex於9/29宣佈對於Blekko投資1500萬美元，除了上述投資以外，該公司還承諾將與Blekko共享部分運算能力及其他技術。
PostRank原本是幫你從Google Reader挑選重要的文章，後來變成量化社交網路的解決方案。SageTV是一個電視軟體，允許你將電視節目錄製到你的個人電腦中。
為何Google要收購PostRank呢? 當然是為了搜尋社交化(Social Search)做準備，有了PostRank的加持，Google就能夠評估各網頁的社交分數。
為何Google要收購SageTV呢? 顯然是跟Google TV有關聯。
以下先列出 Google近期的收購紀錄:
Sparkbuy是一個專門作電器用品搜尋的網站，於5/24宣佈被Google買下。在其首頁可以看到如下的訊息:
網路上對於Google+1的說法大約有三種~ 第一種是認為Google+1會帶來搜尋的另一個境界，第二種是認為不必太在意Google+1，第三種是不確定，還要再觀察。
Wikipedia的解釋:
Inbound marketing is a marketing strategy that focuses on getting found by customers. 是一種讓顧客自己找上門的行銷策略。
This sense is related to relationship marketing and Seth Godin’s idea of permission marketing. David Meerman Scott recommends that marketers “earn their way in" (via publishing helpful information on a blog etc.) in contrast to outbound marketing where they used to have to “buy, beg, or bug their way in" (via paid advertisements, issuing press releases in the hope they get picked up by the trade press, or paying commissioned sales people, respectively). 可說是一種「關係行銷」或是「許可行銷」，行銷者以自力挣得顧客的青睞，而非傳統廣告方式去拉顧客。
Google在2010年共收購了48家公司，數量可真是不少，這些公司的技術都被Google一一的拿下並且整合到他們的產品中。
我們來看看到底Google收購了哪些公司? 並且今年到底還要再收購哪些?