搜尋引擎行銷(SEM)是什麼? 與搜尋引擎優化(SEO)有何不同?

搜尋引擎行銷(SEM)指的是藉由搜尋引擎的作用而達成的行銷活動，搜尋引擎優化(SEO)指的是透過調整自己網站而讓自然搜尋排名提升的行為。這兩個操作有何不同呢?

搜尋引擎行銷(SEM)與搜尋引擎優化(SEO)最大的不同在於前者可能需要付費給搜尋引擎，後者則是透過自然搜尋排名，不需要付費給搜尋引擎。

之所以說搜尋引擎行銷「可能」需要付費給搜尋引擎，是因為搜尋引擎優化也包含在搜尋引擎行銷當中。因此，搜尋引擎行銷「可能」需要付費，也「可能」不需要付費給搜尋引擎。

我們舉幾個例如來看看 …

使用者以關鍵字「手機 比價」使用搜尋引擎進行查詢，得到以下的結果:

如果使用者點選了區域1的網址，屬於搜尋引擎的關鍵字廣告，那麼這就是搜尋引擎行銷(SEM)的結果。

如果使用者點選了區域2的網址，屬於搜尋引擎的自然搜尋排名，那麼這就是搜尋引擎優化(SEO)的結果。

當你瀏覽任何網站，看到如下區域3的廣告而點選進去，這也是搜尋引擎行銷(SEM)的結果。

如果你使用搜尋引擎進行查詢，點選進到任何網站瀏覽，看到如下區域4的內容。雖然它不是關鍵字廣告，但是你之所以會進到這個網站，也是透過搜尋引擎，所以區域4的內容，也是屬於搜尋引擎行銷的範圍。

所以搜尋引擎優化(SEO)只跟自然搜尋結果有關，而任何跟搜尋引擎有關係的行銷，都屬於搜尋引擎行銷(SEM)。