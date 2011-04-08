Google+1按鈕對於SEO有何影響?

網路上對於Google+1的說法大約有三種~ 第一種是認為Google+1會帶來搜尋的另一個境界，第二種是認為不必太在意Google+1，第三種是不確定，還要再觀察。

Google說你按下去的+1，會顯示在Google搜尋結果、Google廣告、以及各個有使用Google+1插件的網站。如果你的社交網路上的人有喜歡某些內容而按下+1，並且他們願意公開的話，你就會看到這些資料顯示在Google+1。

也就是「Gmail/Google Talk通訊清單中的使用者」、「Google Contacts中的人員」、「Google 閱讀器和 Google Buzz 中追蹤的對象」會看到這些資料顯示在Google+1。

所以Google+1的推動與否就牽涉到，使用者是否願意使用公開的Profiles? 還有就是Google Social Connection中的人員是否是真的社交網路? 使用者相信這些人員的推薦嗎?

Google+1有何誘因讓正常使用者按下投票呢? Google+1的資料對於使用者的隱私有何保障呢? (Google+1 隱私參考資料) 使用者為何要免費提供個人喜好給Google及相關廠商呢? 如果按下Google+1對於使用者沒有任何好處，是否該懷疑按下Google+1的人到底是何企圖呢? 這些都是Google應該要更清楚讓使用者了解的。

Google+1要來影響SERP，其實要走的路還很遠，如果Google沒有考慮清楚而把Google+1當成重要的評等因素的話，可能會天下大亂。

就已經使用搜尋很有經驗的人來說，他很可能會在登出狀況下去搜尋。因為Google社交網路中的成員未必具備我想搜尋內容的專業度，並且就算在登入狀況下，有經驗的搜尋者也未必會採用別人的推薦。

對於沒有經驗的搜尋者而言，可能根本不會理會Google+1按鈕的存在，整個Google+1的邏輯確實太複雜了一些，不如Facebook Like這麼清楚。

所以短期之內，至少在2013年前，Google+1會真正影響SEO，應該機會不會太大。